Дьере с девятого матчбола вышел в первый финал ATP на харде

89-я ракетка мира обыграл №102 Марка-Андреа Хуслера в полуфинале в Уинстон-Сейлеме (7:6, 7:6).

Ведя 5:4 во втором сете, Дьере не реализовал шесть матчболов на подаче соперника, затем еще один при счете 6:5 и два на тай-брейке.

Дьере четвертый раз в карьере вышел в финал турнира – у него по одному финалу в каждом из четырех последних сезонов. При этом он впервые сыграет за титул не на грунте.

Дьере – чемпион Рио-2019 и Сардинии-2020. Во вторник он стартует на матчем против .

В Уинстон-Сейлеме Дьере поборется с №65 , который накануне прошел №23 Ботика ван де Зандшульпа (6:0, 6:4).

Француз вышел в 11-й финал в карьере (на харде – восьмой). Он чемпион Хертогенбоша-2019.

Дьере по итогам недели вернется в топ-70, Маннарино – в топ-60. В случае победы серб станет №55, француз – №45.

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