Дьере с девятого матчбола вышел в первый финал ATP на харде

89-я ракетка мира Ласло Дьере обыграл №102 Марка-Андреа Хуслера в полуфинале в Уинстон-Сейлеме (7:6, 7:6).
Ведя 5:4 во втором сете, Дьере не реализовал шесть матчболов на подаче соперника, затем еще один при счете 6:5 и два на тай-брейке.
Дьере четвертый раз в карьере вышел в финал турнира ATP – у него по одному финалу в каждом из четырех последних сезонов. При этом он впервые сыграет за титул не на грунте.
Дьере – чемпион Рио-2019 и Сардинии-2020. Во вторник он стартует на US Open матчем против Андрея Рублева.
В Уинстон-Сейлеме Дьере поборется с №65 Адрианом Маннарино, который накануне прошел №23 Ботика ван де Зандшульпа (6:0, 6:4).
Француз вышел в 11-й финал в карьере (на харде – восьмой). Он чемпион Хертогенбоша-2019.
Дьере по итогам недели вернется в топ-70, Маннарино – в топ-60. В случае победы серб станет №55, француз – №45.