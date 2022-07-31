Баутиста-Агут о победе в Китцбюэле: «Уже очень давно не брал титулов на грунте»

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Роберто Баутиста-Агут прокомментировал титул в Китцбюэле. В финале он обыграл Филипа Мизолича (6:2, 6:2) и взял 11-й трофей в карьере, но всего второй – на грунте. Первый он выиграл в 2014-м в Штутгарте.

«Я уже очень давно не брал титулов на грунте. Для меня это особенная победа, потому что я очень хорошо работал на этом покрытии.

Финал мне понравился, я справился с давлением. Я был фаворитом, но Филип на этой неделе одержал много хороших побед. Я провел качественный матч».

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