Бузкова о победе над Носковой: «Она очень агрессивный игрок, я знала, с чем столкнусь. Нужно было бороться от первого до последнего удара»

66-я ракетка мира Мари Бузкова прокомментировала победу над Линдой Носковой в полуфинале турнира в Праге (7:6, 6:3).

«Она очень агрессивный игрок, поэтому я знала, с чем столкнусь в матче. Нужно было бороться от первого до последнего удара, и я просто очень довольна сегодняшней победой.

Я сказала себе, что не должна забегать вперед, нужно играть очко за очком. Она играет так агрессивно, что иногда делала невероятные удары, но я просто старалась оставаться в игре, переломить ее ход, и очень рада, что мне это удалось».

Завтра Бузкова поборется за титул с Анастасией Потаповой.

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