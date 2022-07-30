Потапова о разгроме Ван Цян: «Во втором сете я стала увереннее. Просто старалась играть так свободно, как мне хотелось»

59-я ракетка мира прокомментировала выход в финал турнира в Праге. Сегодня она разгромила Ван Цян (6:3, 6:0).

«Во втором сете я стала увереннее. В первом я чуть больше нервничала, возможно, слишком много думала о финале и всем остальном. Во втором просто старалась играть так свободно, как мне хотелось».

Завтра она поборется с чешкой Мари Бузковой.

«Я не сомневаюсь, что она будет очень уверена в себе, потому что играет дома... Но в то же время такие матчи всегда тяжелые. Я просто буду наслаждаться, потому что не каждый день играешь в финале».

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