Рууд о разгроме Рамоса: «Я очень хорошо играл от начала и до конца. Еще он поздно закончил вчерашний матч. Такие мелочи нужно использовать в своих интересах»

Пятая ракетка мира прокомментировал победу над в полуфинале в Гштааде (6:2, 6:0).

«Я очень хорошо играл от начала и до конца. Я идеально начал, ведя 3:0. Против него всегда сложно играть. Он левша, что иногда немного усложняет ситуацию.

Он отличный боец, тащит много мячей. Сегодня он сделал несколько лишних невынужденных, но я постоянно на него давил, играл мощно, очень умно и агрессивно, так что, думаю, я весь матч делал все правильно.

Вчера я сказал, что мне нужно показать свою лучшую игру, если я хочу получить шансы, и мне это удалось. Еще я знал, что он поздно закончил вчерашний матч, а иногда такие мелочи нужно использовать в своих интересах. Я начал играть агрессивно и интенсивно, и это принесло результат».

Завтра действующий чемпион поборется с . Счет в личных встречах 2:2.

«Точно будет непросто. Я хорошо знаю Маттео. Мы не росли вместе, но за последние годы сыграли друг с другом несколько раз. Он очень классный парень, сейчас он хорошо выступает в туре и здесь, в Швейцарии. Мы оба хотим выиграть в Гштааде второй титул, и впереди интересный матч».

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