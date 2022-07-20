Серена заявилась на US Open по защищенному рейтингу, Родина проведет первый турнир с 2019-го, Павлюченкова пока в списке

Опубликована заявка US Open-2022, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Женский список возглавила №1 .

По защищенному рейтингу планируют выступить:

, за последний год сыгравшая один матч в одиночке и два в паре;

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, не выступавшая с середины 2019-го;

, которая в этом сезоне вернулась в тур после рождения сына.

Отметим, что на «Большой шлем» пока заявлена , в мае досрочно завершившая сезон из-за травмы.

Последней по рейтингу попала №99 Грет Миннен, первая запасная – полуфиналистка .

Полностью заявка здесь.

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