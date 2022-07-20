Серена заявилась на US Open по защищенному рейтингу, Родина проведет первый турнир с 2019-го, Павлюченкова пока в списке

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Опубликована заявка US Open-2022, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Женский список возглавила №1 Ига Швентек.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

Отметим, что на «Большой шлем» пока заявлена Анастасия Павлюченкова, в мае досрочно завершившая сезон из-за травмы.

Последней по рейтингу попала №99 Грет Миннен, первая запасная – полуфиналистка «Уимблдона» Татьяна Мария.

Полностью заявка здесь.

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