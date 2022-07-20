Серена заявилась на US Open по защищенному рейтингу, Родина проведет первый турнир с 2019-го, Павлюченкова пока в списке

Опубликована заявка US Open-2022, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.
Женский список возглавила №1 Ига Швентек.
По защищенному рейтингу планируют выступить:
- Серена Уильямс, за последний год сыгравшая один матч в одиночке и два в паре;
- Каролина Мухова;
- Надя Подорошка;
- Лаура Зигемунд;
- Евгения Родина, не выступавшая с середины 2019-го;
- Тэйлор Таунсенд, которая в этом сезоне вернулась в тур после рождения сына.
Отметим, что на «Большой шлем» пока заявлена Анастасия Павлюченкова, в мае досрочно завершившая сезон из-за травмы.
Последней по рейтингу попала №99 Грет Миннен, первая запасная – полуфиналистка «Уимблдона» Татьяна Мария.
Полностью заявка здесь.