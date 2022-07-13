Тим о затянувшемся возвращении в тур: «Было тяжело, но в целом это полезный жизненный опыт»

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим прокомментировал первую за 14 месяцев победу в ATP-туре. Во вторник он вышел во второй круг турнира в Баштаде, обыграв Эмиля Руусувуори (3:6, 6:1, 7:6).

«Много времени прошло. Последнюю победу я одержал в Риме в 2021-м, сейчас все так изменилось. С тех пор очень многое случилось. Было тяжело, но в целом это хороший жизненный опыт. Я так рад, что сегодня одержал первую победу.

Матч был очень сложный. Я не очень хорошо начал, потом упорно боролся, но у меня был очень тяжелый период, когда было много поражений и мало побед, поэтому мне было очень трудно завершить матч. Хотя во втором и третьем сетах я играл довольно хорошо. Я должен лучше контролировать нервы, особенно когда матч подходит к концу».

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