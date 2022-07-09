Прогноз на финал «Уимблдона» Джокович – Кириос

В финале «Уимблдона» третья ракетка мира Новак Джокович встретится с №40 Ником Кириосом. Матч пройдет 10 июля в 16:00 по московскому времени.
Для Джоковича это будет рекордный 32-й финал на турниах «Большого шлема». На «Уимблдоне» он поборется за титул восьмой раз. В предыдущих семи финалах он потерпел только одно поражение.
Кроме того, Джокович на «Уимблдоне» не проигрывает с 2017-го и одержал уже 27 побед подряд.
Кириос сыграет в решающем матче на «Большом шлеме» впервые. Для него это в целом будет 10-й финал уровня ATP и первый с 2019 года.
- Покрытие: трава
- Текущий рейтинг Джоковича: 3
- Матчи Джоковича в 2022 году: 22-5
- Матчи Джоковича на траве в 2022 году: 6-0
- Позиция Кириоса в рейтинге: 40
- Матчи Кириоса в 2022 году: 21-6
- Матчи Кириоса на траве в 2022 году: 12-2
Статистика личных встреч Джокович – Кириос
В профессиональных матчах они встречались дважды, и оба матча остались за Кириосом. Обе встречи состоялись на харде в 2017 году. В обоих случаях Джокович не взял ни сета.
Прогноз на матч Джокович – Кириос
Несмотря на преимущество Кириоса в личных встречах, букмекеры отдают предпочтение Джоковичу. Вероятность его победы оценивается в 78 процентов.
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