Прогноз на финал «Уимблдона» Джокович – Кириос

В финале «Уимблдона» третья ракетка мира встретится с №40 . Матч пройдет 10 июля в 16:00 по московскому времени.

Для Джоковича это будет рекордный 32-й финал на турниах «Большого шлема». На «Уимблдоне» он поборется за титул восьмой раз. В предыдущих семи финалах он потерпел только одно поражение.

Кроме того, Джокович на «Уимблдоне» не проигрывает с 2017-го и одержал уже 27 побед подряд.

Кириос сыграет в решающем матче на «Большом шлеме» впервые. Для него это в целом будет 10-й финал уровня и первый с 2019 года.

Где смотреть «Уимблдон»-2022

Покрытие: трава

Текущий рейтинг Джоковича: 3

Матчи Джоковича в 2022 году: 22-5

Матчи Джоковича на траве в 2022 году: 6-0

Позиция Кириоса в рейтинге: 40

Матчи Кириоса в 2022 году: 21-6

Матчи Кириоса на траве в 2022 году: 12-2

Статистика личных встреч Джокович – Кириос

В профессиональных матчах они встречались дважды, и оба матча остались за Кириосом. Обе встречи состоялись на харде в 2017 году. В обоих случаях Джокович не взял ни сета.

Прогноз на матч Джокович – Кириос

Несмотря на преимущество Кириоса в личных встречах, букмекеры отдают предпочтение Джоковичу. Вероятность его победы оценивается в 78 процентов.

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