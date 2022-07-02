Уимблдон. Расписание 7-го дня. Алькарас и Синнер сыграют вторым запуском на Центральном корте, Джокович – третьим

«Уимблдон» опубликовал расписание на 3 июля. Это будет первый раз, когда на первое воскресенье турнира запланирован полноценный игровой день. Раньше это был выходной, и традиция нарушалась только в исключительных случаях.

В воскресенье пройдут восемь матчей четвертого круга.

Центральный корт – начало в 15:30 мск

– Юле Нимайер;

(5) – (10);

(1) – Тим Ван Рейтховен.

Корт №1 – начало в 15:00

(12) – ;

(9) – (30);

(3) – (24).

Корт №2 – начало в 13:00

Мари Бузкова – ;

(23) – .

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это и лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе