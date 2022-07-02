Уимблдон. Расписание 7-го дня. Алькарас и Синнер сыграют вторым запуском на Центральном корте, Джокович – третьим

«Уимблдон» опубликовал расписание на 3 июля. Это будет первый раз, когда на первое воскресенье турнира запланирован полноценный игровой день. Раньше это был выходной, и традиция нарушалась только в исключительных случаях.
В воскресенье пройдут восемь матчей четвертого круга.
Центральный корт – начало в 15:30 мск
- Хизер Уотсон – Юле Нимайер;
- Карлос Алькарас (5) – Янник Синнер (10);
- Новак Джокович (1) – Тим Ван Рейтховен.
Корт №1 – начало в 15:00
- Алена Остапенко (12) – Татьяна Мария;
- Кэмерон Норри (9) – Томми Пол (30);
- Онс Жабер (3) – Элиза Мертенс (24).
Корт №2 – начало в 13:00
- Мари Бузкова – Каролин Гарсия;
- Фрэнсис Тиафу (23) – Давид Гоффен.
Полностью расписание появится здесь.
Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.
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