Уимблдон. Расписание 4-го дня. Надаль сыграет вторым запуском на Центральном корте, Швентек – на Корте №1

«Уимблдон» опубликовал расписание на 30 июня, когда пройдет четвертый игровой день.
Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.
Центральный корт – начало в 15:30
- Каролина Плишкова (6) – Кэти Болтер;
- Рафаэль Надаль (2) – Ричардас Беранкис;
- Кори Гауфф (11) – Михаэла Бузарнеску.
Корт №1 – начало в 15:00
- Стефанос Циципас (4) – Джордан Томпсон;
- Ига Швентек (1) – Лесли Патинама-Керкхове;
- Алекс де Минаур (19) – Джек Дрэйпер.
Полностью расписание появится здесь.
Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.
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