Уимблдон. Расписание 4-го дня. Надаль сыграет вторым запуском на Центральном корте, Швентек – на Корте №1

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«Уимблдон» опубликовал расписание на 30 июня, когда пройдет четвертый игровой день.

Матчи начнутся в 13:00 по Москве на всех кортах, кроме Центрального и Корта №1.

Центральный корт – начало в 15:30

Корт №1 – начало в 15:00

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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