Медведев о финале против №205 Ван Рейтховена: «Наверное, последний раз мы виделись, когда нам было по 18. Он всегда хорошо играл на траве, так что я не удивлен»

прокомментировал победу над в полуфинале турнира в Хертогенбоше (7:5, 7:5).

«Адриан хорошо играет, и в некоторых геймах я был такой: «Окей, я ничего не могу сделать». Нужно было просто продолжать играть в свой теннис. Иногда он играл невероятно, иногда ошибался, так что я просто продолжал играть в теннис, и сегодня это сработало».

Также он высказался о том, что поборется за титул с 205-й ракеткой мира Тим Ван Рейтховеном.

«Последний раз я видел его по юниорам. Наверное, последний раз мы виделись, когда нам было по 18 лет, и он всегда хорошо играл на траве, так что я не удивлен. На этом покрытии иногда происходят такие сенсации. Он отличный игрок, поэтому я готов к завтрашней серьезной борьбе.

Было бы здорово [победить], но это никогда не дается легко. Я должен показать свой лучший теннис. Даже если проиграю, я ни о чем не жалею, но, конечно, постараюсь показать свой максимум. Каждый раз, когда выходишь в финал, хочется победить».

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