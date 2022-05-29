Патрик Муратоглу: «ATP вот-вот легализует коучинг»

Тренер Симоны Халеп Патрик Муратоглу объявил, что ATP в скором времени легализует коучинг.

«Коучинг терпели много лет, и я сообщаю, что вот-вот он будет легализован. Остаются небольшие формальности, которые в скором времени будут улажены.

Исторически мы всегда к этому шли, хоть многие и против. Кто-то считает, что красота тенниса в том, что игрок сам принимает решения на корте, но на самом деле коучинг бывает практически в каждом матче».

Циципас призвал легализовать подсказки тренера во время матчей. Он регулярно получает за них предупреждения

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