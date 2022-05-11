Оже-Альяссим о травме в матче с Давидовичем-Фокина: «В конце первого сета я скользил перед ударом справа и почувствовал, что потянул спину»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу на старте «Мастерса» в Риме. Канадец во втором круге обыграл Алехандро Давидовича-Фокина (4:6, 7:6, 6:2).

«Это отличная победа. Для моей уверенности важно знать, что я могу провести три часа на грунте. Это очень обнадеживает в преддверии «Ролан Гаррос».

Я хорошо чувствую себя физически. Я боролся с одним из лучших молодых грунтовиков в туре. Он не случайно добился таких успехов (речь о выходе в финал «Мастерса» в Монте-Карло – Sports.ru). Он играет стабильно хорошо, так что для меня это большая победа».

Также он рассказал о медицинском перерыве, который он взял из-за травмы спины.

«В конце первого сета я скользил перед ударом справа и почувствовал, что потянул спину. Я ощутил острую боль и понял, что нужно что-то с этим делать, может, выпить лекарство. Но потом все было хорошо, не идеально, но пойдет».

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