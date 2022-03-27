Бывший игрок топ-15 Янович провел и проиграл первый матч за 2 года

Бывшая 14-я ракетка мира Ежи Янович проиграл Денису Евсееву в первом круге квалификации «Челленджера» в Лугано (6:4, 3:6, 6:7). В третьем сете поляк отыграл подачу на матч и четыре матчбола, но в итоге проиграл на тай-брейке.

31-летний Янович проводил первый матч с марта 2020 года. Перед пандемией он дошел до финала «Челленджера» в По и выиграл матч в Кубке Дэвиса. А до этого не играл с конца 2017-го до начала 2020-го.

В интервью польским СМИ Янович сообщил, что предпримет последнюю попытку вернуться в тур.

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