Наоми Осака: «После Индиан-Уэллс я наконец начала общаться с психологом»

рассказала, что работает с психологом. На турнире в Индиан-Уэллс Осака заплакала после выкриков болельщицы, что она «отстой».

«Не знаю, можно ли это говорить, но после Индиан-Уэллс я наконец начала общаться с психологом. Всего-то год понадобился после (с сарказмом).

Моя сестра, похоже, очень за меня переживала. Мне кажется, я пробовала много разных вариантов, потому что я склонна копить эмоции, а еще я хочу все делать сама. Вим [Фиссетт, тренер] очень хорошо сказал: «Ты нанимаешь тренера по теннису, по физподготовке. Психология – такой важный аспект. Если профессионал поможет хотя бы на полпроцента, оно того стоит».

Также она ответила, хочет ли, чтобы спортивный психолог вошел в ее команду на постоянной основе, как, например, у .

«Для меня это в новинку. Я бы солгала, если бы сказала, что точно знаю, какую роль будет играть психолог. Но сейчас есть ощущение, что это мне очень помогает. Я просто продолжу над этим работать, понимая, что хочу улучшить такую-то часть жизни или разобраться с такими-то мыслями. Я думаю, да, этот человек будет очень важной частью команды».

Осака о том, почему заплакала после выкриков болельщицы: «Я смотрела видео, где Винус и Серену освистывают. Не знаю, почему, но это засело в голове»

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