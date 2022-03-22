Осака стала амбассадором криптовалютной биржи

стала амбассадором криптовалютной биржи FTX.

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» подписала с компанией долгосрочное партнерское соглашение, по условиям которого получит долю в капитале и будет получать дополнительную выплату в криптовалюте. Сообщается, что FTX также пожертвует в благотворительную организацию Осаки Play Academy

Также Осака будет заниматься привлечением женщин на криптоплатформу.

«Мы видели статистику, как сравнительно мало женщин участвует в криптоиндустрии, это в некотором смысле отражение неравенства, которое наблюдается на других финансовых рынках. Криптовалюты создавались, чтобы быть доступными для всех и сломать входные барьеры», – сказала Осака.

Начиная с турнира в Майами Осака будет носить на форме логотип компании.

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