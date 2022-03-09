185-я ракетка мира о хейте: «Если ты сделал неправильную ставку, то расплачиваешься за последствия. Вместо того, чтобы ставить 5 евро, можно купить книгу»

Федерико Гайо опубликовал пост, посвященный хейту от людей, делающих ставки.

«Не оскорбляйте других за решения, которые приняли сами. Возьмите на себя ответственность.

Проблема в том, что вы оскорбляете человека за свой выбор. Почему не поставить на себя вместо того, чтобы ставить на кого-то? Почему не начать вкладывать в себя вместо того, чтобы оскорблять людей?

Не вините других в своих ошибках. Вы их сделали, и это ваш выбор», – написал 185-я ракетка мира в инстаграме и приложил скрины оскорблений в комментариях и личных сообщениях.

Позже он объяснил свой пост.

«Нападки в соцсетях есть и всегда будут, и я точно не тот, кто их остановит. Тебе ежедневно пишут десятки людей, особенно когда проигрываешь. Не я должен думать или говорить, как избавиться от этого явления. Естественно, что оно существует.

Но они взрослые люди, верно? Если ты сделал неправильную ставку, то расплачиваешься за последствия. Каждый из них должен брать на себя ответственность за то, что делает и пишет. Я уважаю всех, но не согласен с тем, что пишут эти люди. Ты ставишь и должен осознавать свои действия. Я считаю, что вместо того, чтобы ставить пять евро на теннисный матч, можно купить книгу. На мой взгляд, это гораздо больше мотивирует, но это только мое предположение. Вопрос в следующем: почему вы меня оскорбляете? Грамотнее вкладывайте свои средства.

Суть проблемы в том, что с объективной точки зрения все мы, теннисисты, чувствуем себя одинокими в борьбе с этим явлением. Трудно найти решение. К сожалению, это случается со всеми без исключения. Мой посыл не просто «Не оскорбляйте меня!» Ладно оскорбления, но не нельзя не замечать очевидного. Один из тех, кто меня оскорблял, даже после поста в инстаграме снова написал мне «неудачник» и обычные вещи. Возможно, у многих из них есть еще и фейковые профили».

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