Тим снялся с «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами

сообщил, что пропустит американские «Мастерсы», которые пройдут в марте.

«Я хорошо тренировался несколько недель. Запястье в полном порядке, руке все лучше и лучше, но я все же решил сняться с Индиан-Уэллс и Майами, чтобы начать на грунте. Это по-прежнему самое комфортное для меня покрытие, поэтому я считаю, что лучше всего начать там.

Я бы с удовольствием сыграл в Штатах, и прошу прощения у своих болельщиков. В прошлый раз, когда я играл здесь, в Индиан-Уэллс, я выиграл турнир, так что я люблю играть в Штатах и с нетерпением жду скорого возвращения».

Австриец не выступает с прошлого июня, когда травмировал запястье на турнире на Мальорке. Он хотел вернуться в феврале на латиноамериканских грунтовых турнирах, но повредил связки между суставами пальцев.

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