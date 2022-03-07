Рейтинг ATP. Рублев опустился на седьмое место, Хачанов – на 26-е, Синнер вернулся в топ-10

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Даниил Медведев проводит вторую неделю в качестве первой ракетки мира.

Андрей Рублев опустился на седьмое место, Карен Хачанов – на 26-е. Роман Сафиуллин обновил личный рекорд.

Также личный рекорд обновили четыре игрока топ-50: Илья Ивашко, Дженсон Бруксби, Ботик ван де Зандшульп и Педро Мартинес.

FedEx ATP Rankings

Положение на 7 марта 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 8615
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8465
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7515
4 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 6515
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 6325
6 (7) Маттео Берреттини (Италия) 4928
7 (6) Андрей Рублев (Россия) 4590
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3915
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3883
10 (11) Янник Синнер (Италия) 3495
11 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3468
12 (12) Кэмерон Норри (Великобритания) 3305
22 (22) Аслан Карацев (Россия) 1933
26 (25) Карен Хачанов (Россия) 1680
41 (43) Илья Ивашко (Беларусь) 1179
43 (46) Дженсон Бруксби (США) 1153
47 (48) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) 1096
49 (50) Педро Мартинес (Испания) 1072
143 (147) Роман Сафиуллин (Россия) 453

 

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