Рейтинг ATP. Рублев опустился на седьмое место, Хачанов – на 26-е, Синнер вернулся в топ-10

Даниил Медведев проводит вторую неделю в качестве первой ракетки мира.
Андрей Рублев опустился на седьмое место, Карен Хачанов – на 26-е. Роман Сафиуллин обновил личный рекорд.
Также личный рекорд обновили четыре игрока топ-50: Илья Ивашко, Дженсон Бруксби, Ботик ван де Зандшульп и Педро Мартинес.
FedEx ATP Rankings
Положение на 7 марта 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|8615
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|8465
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7515
|4 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6515
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6325
|6 (7)
|Маттео Берреттини (Италия)
|4928
|7 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4590
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3915
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3883
|10 (11)
|Янник Синнер (Италия)
|3495
|11 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3468
|12 (12)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3305
|22 (22)
|Аслан Карацев (Россия)
|1933
|26 (25)
|Карен Хачанов (Россия)
|1680
|41 (43)
|Илья Ивашко (Беларусь)
|1179
|43 (46)
|Дженсон Бруксби (США)
|1153
|47 (48)
|Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
|1096
|49 (50)
|Педро Мартинес (Испания)
|1072
|143 (147)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|453
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