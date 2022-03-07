Рейтинг ATP. Рублев опустился на седьмое место, Хачанов – на 26-е, Синнер вернулся в топ-10

Даниил Медведев проводит вторую неделю в качестве первой ракетки мира.

Андрей Рублев опустился на седьмое место, Карен Хачанов – на 26-е. Роман Сафиуллин обновил личный рекорд.

Также личный рекорд обновили четыре игрока топ-50: Илья Ивашко, Дженсон Бруксби, Ботик ван де Зандшульп и Педро Мартинес.

FedEx ATP Rankings

Положение на 7 марта 2022

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