Алькарас стал самым молодым дебютантом сборной Испании в Кубке Дэвиса с 2004 года

19-я ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Мариуса Копила в квалификации Кубка Дэвиса – 6:4, 6:3. Алькарас, которому 18 лет и 303 дня, стал самым молодым дебютантом в сборной Испании после Рафаэля Надаля в 2004 году.

«Очень рад наконец-то дебютировать и представлять свою страну в Кубке Дэвиса. Я с детства об этом мечтал. Думаю, я серьезно прибавил в психологическом плане. Это плоды моей работы с психологом Элизабет Балагер».

Напомним, Алькарас должен был дебютировать в сборной в финальном турнире Кубка Дэвиса-2021, но снялся с турнира из-за положительного теста на коронавирус.

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