Рублев о том, что в третьем матче подряд сыграет с французом: «Такое ощущение, что это чемпионат Франции»

прокомментировал выход в полуфинал турнира в Марселе. Сегодня он победил (6:3, 1:6, 6:2), а в первом матче на решающем тай-брейке прошел .

«Конечно, хотелось бы проводить матчи покороче, но с такими классными игроками, как Ричи и Люка, очень сложно. А когда они играют дома, с ними еще сложнее. Поэтому победить тяжело, приходится играть три сета.

Я очень рад, что вышел в полуфинал – и там снова будет француз [Бенжамен Бонзи]. Такое ощущение, что я играю чемпионат Франции (усмехается). Мне нравится играть во Франции, нравится атмосфера, и я надеюсь, что однажды попаду не на француза – чтобы трибуны за меня поболели».

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