Халеп о том, что решила не нанимать тренера: «Я чувствую свободу, нужно наслаждаться этим моментом»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп прокомментировала свое решение не нанимать тренера.

«Сейчас у меня нет тренера, со мной путешествует спарринг-партнер. Я не принимала решения насчет тренера. Я его не ищу, я просто наслаждаюсь, что сама по себе, и, надеюсь, я хорошо справлюсь.

Я чувствую некоторую свободу, поэтому думаю, что нужно наслаждаться этим моментом. Не скажу, что это лучшая ситуация, но я очень жду возможности попробовать и понять, как все пойдет».

На вопрос, будет ли она теперь самостоятельно наблюдать за соперницами на турнирах, чтобы подготовиться к матчам, Халеп ответила: «Нет. Я знаю всех девушек и уверена, что знаю, как играть матчи».

На следующей неделе Халеп сыграет в Дубае.

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