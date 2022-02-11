Александра Саснович: «Бабушка сказала, что новое теннисное платье не подчеркивает мою тоненькую талию»

Бывшая 30-я ракетка мира Александра Саснович рассказала, почему несколько лет назад отказалась от финансовой помощи Федерации тенниса Беларуси.

«Я считаю, что это правильное решение. Я не могла поступить по-другому, потому что помню, как в детстве мне не хватало денег. Такая же ситуация сейчас у молодежи. Когда я вошла в топ-100 и начала зарабатывать, поняла, что буду идти дальше, а вот девочкам и парням надо помочь».

Также она ответила, нравится ли ей выступать в новой коллекции своего экипировщика – adidas.

«Да, мне очень нравится, потому что это что-то новое. Но, по словам моей бабушки, меня это платье не украшает (улыбается). Мою тоненькую талию не подчеркивает. А мне нравится этот дизайн – что-то яркое, необычное. Я получаю удовольствие от игры в нем».

Victoria convincente de la bielorrusa 👋👍



¡🇧🇾Aliaksandra Sasnovich conquista a Cristian para alcanzar los cuartos de final del #FormulaTX!pic.twitter.com/rmeb8gyp1t — WTA Español (@WTA_Espanol) February 10, 2022

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