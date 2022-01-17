Премьер Австралии о визе Джоковича: «Мы не давали ему медотвод. Человек хотел приехать, не соблюдая правила»

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал депортацию непривитого от коронавируса .

«Мы не давали ему медотвод [от обязательной для въезда в Австралию вакцинации]. Федеральные власти не предоставляли ему никаких исключений. Он был неправ, все просто.

Если человек приезжает из-за границы, и существуют условия въезда в страну, их нужно соблюдать. А здесь человек хотел приехать в Австралию, не соблюдая правила».

При этом министр иммиграции Алекс Хоук официально аннулировал визу Джоковича из-за того, что его присутствие в Австралии может привести к росту антиваксерских настроений. Более того, в решении он не стал оспаривать то, что серб въехал в страну по правилам.

Сегодня министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что Джоковичу на три года запретят въезд в страну.

Джокович проиграл суд и уезжает из Австралии. Его признали антиваксером, угрозой порядку и могут не пустить обратно еще 3 года

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