«Они думают, что унизили Джоковича, но в первую очередь они унизили себя». Президент Сербии о депортации Новака из Австралии

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал аннулирование австралийской визы Новака Джоковича.

«Я разговаривал с Джоковичем и сказал, что нам не терпится его увидеть, потому что здесь ему всегда рады. Издеваться над лучшим теннисистом в мире 11 дней, и на 11-й день вынести то же решение, что и в первый день…

Вы видели, как много врали прокуроры в этом бессмысленном суде (речь о юристе министра иммиграции Стивене Ллойде – Sports.ru). Это была наглая ложь. Было сказано, что в Сербии менее 50% привитых людей, но официально их 58%. Вообще-то это выше, чем во многих странах Евросоюза. Это бессмысленный спор, но в оруэлловских спектаклях это возможно».

Также он заявил, что Сербия не будет препятствовать приезду австралийских спортсменов на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в марте в Белграде.

«Мы не будем плохо с ними обращаться из-за выборов. Спасибо австралийцам, я уверен, что они любят сербов. Они думают, что унизили Джоковича, но в первую очередь они унизили себя, а он может вернуться в свою страну и смотреть всем в глаза с высоко поднятой головой».

Джокович проиграл суд и уезжает из Австралии. Его признали антиваксером, угрозой порядку и могут не пустить обратно еще 3 года

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