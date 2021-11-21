Рейтинг ATP. Медведев впервые завершил год в топ-2, Рублев – в топ-5, Карацев – в топ-20

После итогового турнира 20-летний Янник Синнер, вышедший в Турине на замену и выигравший один матч, вернулся в топ-10.
Три игрока впервые закончили сезон в топ-10: Каспер Рууд, Хуберт Хуркач и Синнер. В целом в топ-10 только Рафаэль Надаль финишировал не на рекордной для себя позиции.
Даниил Медведев впервые завершил год в топ-2, Андрей Рублев – в топ-5, Аслан Карацев – в топ-20.
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FedEx ATP Rankings
Положение на 22 ноября 2021
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11540
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|8640
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7840
|4 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6540
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|5150
|6 (6)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|4875
|7 (7)
|Маттео Берреттини (Италия)
|4568
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4160
|9 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3706
|10 (11)
|Янник Синнер (Италия)
|3350
|11 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3308
|18 (17)
|Аслан Карацев (Россия)
|2351
|29 (29)
|Карен Хачанов (Россия)
|1731