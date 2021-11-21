Рейтинг ATP. Медведев впервые завершил год в топ-2, Рублев – в топ-5, Карацев – в топ-20

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После итогового турнира 20-летний Янник Синнер, вышедший в Турине на замену и выигравший один матч, вернулся в топ-10.

Три игрока впервые закончили сезон в топ-10: Каспер Рууд, Хуберт Хуркач и Синнер. В целом в топ-10 только Рафаэль Надаль финишировал не на рекордной для себя позиции.

Даниил Медведев впервые завершил год в топ-2, Андрей Рублев – в топ-5, Аслан Карацев – в топ-20.

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FedEx ATP Rankings

Положение на 22 ноября 2021

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11540
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 8640
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7840
4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 6540
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 5150
6 (6) Рафаэль Надаль (Испания) 4875
7 (7) Маттео Берреттини (Италия) 4568
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 4160
9 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3706
10 (11) Янник Синнер (Италия) 3350
11 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3308
18 (17) Аслан Карацев (Россия) 2351
29 (29) Карен Хачанов (Россия) 1731

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