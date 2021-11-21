Рейтинг ATP. Медведев впервые завершил год в топ-2, Рублев – в топ-5, Карацев – в топ-20

После итогового турнира 20-летний Янник Синнер, вышедший в Турине на замену и выигравший один матч, вернулся в топ-10.

Три игрока впервые закончили сезон в топ-10: Каспер Рууд, Хуберт Хуркач и Синнер. В целом в топ-10 только Рафаэль Надаль финишировал не на рекордной для себя позиции.

Даниил Медведев впервые завершил год в топ-2, Андрей Рублев – в топ-5, Аслан Карацев – в топ-20.

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FedEx ATP Rankings

Положение на 22 ноября 2021

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