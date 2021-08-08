Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира сообщил, что в этом году не выступит на «Мастерсе» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе. Серб должен был защищать там титул.

«Мне нужно чуть больше времени, чтобы оправиться и восстановиться после тяжелого путешествия от Австралии до Токио. Сейчас я сосредоточусь на и проведу чуть больше времени с семьей», – написал Джокович.

В этом году серб выиграл первые три турнира «Большого шлема». В Нью-Йорке он может стать первым мужчиной с 1969-го, оформившим календарный Большой шлем.

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