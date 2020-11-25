Рублев о свадьбе Хачанова: «Я опоздал – с меня штрафные. Рвало во все стороны»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью Софье Тартакой для Sports.ru рассказал, как напился на свадьбе у Карена Хачанова.

«На свадьбу Карена я приехал сразу после демобилизации (смеется). У меня была спортрота, и после армии я сразу полетел в Барселону, когда свадьба уже заканчивалась. Все идут в клуб, Андрей, понятное дело, опоздал, Андрею – штрафные. Не помню, что это было, что давали, то и пил, я в этом не разбираюсь.

Самое смешное, что когда кто-то подходит за Кареном, мы все выпиваем. Проходит минута, Карен говорит: «Ну, что, ты готов штрафные пить? Я выпиваю. Проходит еще минута и первый чувак такой: «Ну, что, ты отдохнул? Давай еще по одной? А я уже веселый, там между этим не только вторая была.

Понятное дело, я был пьяный, но утром не сказать чтобы очень плохо себя чувствовал. Но там в моменте рвало во все стороны. В прямом смысле во все. На утро было нормально, видимо, все вышло уже (смеется)».

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