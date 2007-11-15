Надаль лишил Медведева шансов на выход в полуфинал итогового турнира

Чемпион «Ролан Гаррос» и US Open Рафаэль Надаль на итоговом турнире ATP выиграл второй матч в группе.

33-летний испанец, в среду обыгравший (6:7, 6:3, 7:6), в пятницу обыграл Стефаноса Циципаса – 6:7, 6:4, 7:5. Надаль по разу брал подачу уже вышедшего в полуфинал грека во втором и третьем сетах, не дав сопернику ни одной возможности для брейка.

STAYIN’ ALIVE 🕺@RafaelNadal remains in contention for the last 4 after beating Tsitsipas 6-7 6-4 7-5!#NittoATPFinals pic.twitter.com/jsBvBHRGlP — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2019

Двукратный финалист выполнил 38 ударов навылет (при 30 ошибках), а шестой номер рейтинга – 34 (33).

Из-за этой победы Медведев потерял шансы на выход из группы. В 23:00 по Москве он сыграет с Александром Зверевым, и немец выйдет в полуфинал, если одержит победу. Если Зверев проиграет, из группы с первого места выйдет Надаль.

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