Надаль лишил Медведева шансов на выход в полуфинал итогового турнира

Чемпион «Ролан Гаррос» и US Open Рафаэль Надаль на итоговом турнире ATP выиграл второй матч в группе.

33-летний испанец, в среду обыгравший (6:7, 6:3, 7:6), в пятницу обыграл Стефаноса Циципаса – 6:7, 6:4, 7:5. Надаль по разу брал подачу уже вышедшего в полуфинал грека во втором и третьем сетах, не дав сопернику ни одной возможности для брейка.

STAYIN’ ALIVE 🕺@RafaelNadal remains in contention for the last 4 after beating Tsitsipas 6-7 6-4 7-5!#NittoATPFinals pic.twitter.com/jsBvBHRGlP