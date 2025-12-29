  • Спортс
  • Ник Кириос: «Соболенко доказала, что может соревноваться с человеком, который обыгрывал величайших игроков всех времен»
12

Ник Кириос: «Соболенко доказала, что может соревноваться с человеком, который обыгрывал величайших игроков всех времен»

Ник Кириос: Соболенко доказала, что может конкурировать с лучшими.

Ник Кириос высказался о критике в адрес первой ракетки мира Арины Соболенко после выставочного матча в Дубае – 6:3, 6:3.

– Что бы вы сказали людям, которые обсуждают этот матч? Складывается ощущение, что большая часть критики была направлена именно на Арину. Как бы вы ответили на этот негатив?

– Она любит вызовы, поэтому ей все равно на критику. Арина – одна из лучших теннисисток мира. Она искренне в это верит, потому что так оно и есть.

Напомню, я один из 16 человек, которые побеждали Большую четверку. Маррей, Джокович, Федерер и Надаль мне проигрывали. И она только что доказала, что способна выйти на корт и соревноваться с человеком, который обыгрывал величайших игроков всех времен. Из этого можно вынести только позитив.

Мне пришлось работать, потеть, играть, бегать – это было непросто. Ничего не давалось легко. Давайте делать акцент именно на этом, а не раздувать негатив.

Самое смешное, что все, кто критиковал, все равно смотрели. Вероятно, это было самое обсуждаемое спортивное событие за последние шесть месяцев. Если посмотреть на всю активность в соцсетях и новостях, так или иначе... Всем, кто был негативно настроен и смотрел, на самом деле понравился матч. Они не хотят признавать, но им понравилось.

И я уверен, если мы сделаем это снова, событие перерастет в культурное явление, которое будет происходить все чаще. Это шаг в правильном направлении, – сказал Кириос на пресс-конференции.

Соболенко проиграла Кириосу в «Битве полов» – что это вообще было?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
