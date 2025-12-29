  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Артем Супрунов: «Понятие «хороший тренер» – очень растяжимое. Мне кажется, до сих пор никто четко не доказал, что это такое»
0

Артем Супрунов: «Понятие «хороший тренер» – очень растяжимое. Мне кажется, до сих пор никто четко не доказал, что это такое»

Супрунов: хороший тренер не может показать один результат и на этом остановиться.

Александр Бублик и Артем Супрунов в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First & Red обсудили, каким должен быть хороший тренер.

Бублик: «На данный момент ты являешься, наверное, самым титулованным среди русских тренеров. Ты единственный, кто сейчас работает в мужском туре на таком уровне – это точно. И только Борис Львович Собкин имеет больше опыта работы именно в туре. Женя [Донской] с Кареном год провел, ты со мной – пять, а Борис Львович – 30 лет [в туре]. Как людям понять, что хорошо, а что плохо? На простом языке. Я, например, не понимаю. Не могу понять».

Супрунов: «Есть разные методики, разные академии, у каждого свой подход. Когда я два года работал в академии, у меня было десять групп – от четырех до семи лет. Нас в команде было 10-11 тренеров, мы старались держаться одной методики: одинаково ставили технику, упражнения на координацию были одинаковые. Очень важна система. Она должна обязательно быть в каждой академии. Есть главный тренер, который направляет помощников, спаррингов – всех под одну систему.

Бублик: «А есть ли правильная или неправильная система? Есть ли у нее название? Ты вот сейчас рассказываешь – мне очень интересно, но я ничего не понимаю. Какая система правильная?»

Супрунов: «Ее как таковой нет. Ты постоянно смотришь на результат. На дистанцию. Если академия работает 10 лет – значит, туда [в какой-то момент] пришли дети 4-5-6 лет, и через 10 лет ты смотришь, какой из этого получается выхлоп. Выросли ли в этой академии юниоры, есть ли результаты. В детском теннисе и во взрослом – принцип один. По результатам и определяется тренер: чего он добился с тем или иным игроком.

Бублик: «Грубо говоря, чтобы родителю понять, к какому тренеру идет его ребенок, нужно смотреть на результаты. Но 10 лет – это же большой срок. За это время все может поменяться. А если брать меньшую дистанцию? Например, пятилетку: ребенок пришел к тренеру X в 10 лет и в 15 играет хорошо. Значит ли это, что тренер может помочь каждому игроку? Или все-таки игрок делает тренера, или тренер делает игрока?

Супрунов: «Мне кажется, здесь важна база. 90% теннисистов могут считать тренера хорошим, но конкретному игроку он может не подойти – не сойдутся характерами, не найдут общий язык. Одному нужен вспыльчивый тренер, другому – спокойный. Кто-то берет уверенностью и спокойствием, а кому-то нужно, чтобы его постоянно подначивали, эмоционально мотивировали. Поэтому понятие «хороший тренер» – очень растяжимое. Мне кажется, до сих пор никто четко не доказал, что это такое.

Бублик: «Мне всегда казалось, что хороший тренер – это тот, кто показал результат с игроком. Ты со мной показал, это у тебя уже никто не отнимет, мы это сделали вместе. Но при этом, чтобы условно сказали: «Артем Супрунов – тренер, который дает результат», ты должен после меня показать хороший результат еще с кем-то. Если брать пример Бориса Львовича Собкина: у него был Миша Южный, потом был Женя Донской, наверняка были и другие игроки. Он показывал результат с большим количеством теннисистов на высоком уровне. Можно ли считать это тем самым мерилом хорошего тренера на дистанции – пусть даже в двух карьерах? Потому что, условно, моя карьера короче твоей тренерской. Я отыграл около 10 лет, мы с тобой работаем пять, может быть, я еще поиграю пять-семь – итого 10-12 лет. А у тебя карьера продолжится: тебе будет 36-37 лет, ты еще молодой тренер. По сути, за свою тренерскую деятельность ты можешь поработать в трех карьерах – если не будет увольнений и если ты сам не уйдешь. И вот в какой момент можно сказать: после одного игрока сложно понять, хороший тренер или нет. После какого количества игроков и успешных кейсов можно сказать, что тренер успешен – как личность и как продукт тренерской деятельности? После скольких?»

Супрунов: «После одного игрока, наверное, уже можно начинать разговаривать. А выводы – когда ты показываешь результат хотя бы еще с одним игроком после этого. Что есть результат? Мы всегда смотрим на рейтинг. Если ты начал работать с игроком, который был 300-м в мире, а он с тобой вошел в топ-100 – это хороший результат. Каждый тренер будет рад. Даже если игроку 25 лет и он с этим тренером впервые вошел в топ-100 – это сильный, показательный результат. Значит, тренер пришел и поменял тренировочный процесс, добавил тактические [моменты], и игрок резко спрогрессировал.

И я поддерживаю [твое мнение]: не может тренер показать один результат и на этом остановиться и ходить говорить, что «я эту игру прошел». Так это не работает. Хороший тренер должен постоянно показывать результат, должен быть мотивированным. Он не может в какой-то день остановиться и сказать: «Все, я всего добился, на этом все». Для меня это так не работает.

Бублик: «А какая мотивация у тебя как у тренера? В чем ты ее находишь и к чему стремишься?»

Супрунов: «Первое – эмоции, когда твой подопечный выигрывает титулы. Я желаю каждому тренеру это почувствовать, потому что это очень сильные эмоции. Я испытал это уже восемь раз. И не только титулы – эмоциональные матчи тоже. Это подначивает продолжать, хочется еще раз и еще раз испытать эти ощущения.

Для меня это главный двигатель. Меня не так волнуют деньги или тренерская слава. Важнее чистые эмоции как результат работы. Я люблю свою работу, и эти эмоции мотивируют меня продолжать снова и снова».

«Больше меня тренируется вся топ-200». Огненный Бублик: большое интервью

Почему Бублик – любимый теннисист тех, кто не смотрит теннис?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
logoАлександр Бублик
logoЕвгений Донской
logoБорис Собкин
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Супрунов – Бублику о неудачном периоде в его карьере: «У меня никогда не было ощущения, что ты как игрок закончился, даже когда ты сам мне это говорил»
вчера, 14:54
Бублик о рейтинговых целях: «Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10»
25 декабря, 09:40
Бублик о поведении на корте: «Если у меня не получается – да и хрен с ним, давайте устраивать шоу. Не корову же проигрываем»
25 декабря, 09:25
Главные новости
Кафельников о смене гражданства Потаповой и Полины Кудерметовой: «В нынешних реалиях они бы не проходили в олимпийский состав»
вчера, 22:02
Кафельников о жалобах игроков на перегруженный календарь: «В наше время мы были благодарны уже за то, что у нас вообще есть работа»
вчера, 21:25
Кафельников о расставании Алькараса и Ферреро: «Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители»
вчера, 20:49
Артем Супрунов: «Верю, что в России можно вырастить игрока топ-100. Это миф, что у нас нет тренеров»
вчера, 19:45
Тренер Бублика рассказал, как изменился теннис на примере финалов «Ролан Гаррос»-2025 и Australian Open-2012
вчера, 19:10
Андреева и Шнайдер, Кудерметова и Мертенс не сыграют в паре Australian Open-2026
вчера, 16:20
Ферреро мог уйти из команды Алькараса после US Open-2024 – на его место рассматривался Маррей (Punto de Break)
вчера, 15:40
«Федерация тенниса Азербайджана связывалась со мной». 193-я ракетка мира Гасанова о смене гражданства
вчера, 15:18
Супрунов – Бублику о неудачном периоде в его карьере: «У меня никогда не было ощущения, что ты как игрок закончился, даже когда ты сам мне это говорил»
вчера, 14:54
Монфис сфотографировался с дочкой в масках супергероев
вчера, 13:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото