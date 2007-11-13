Рафаэль Надаль: «Рад, что победил, но мне жаль Даниила»

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поддержал Даниила Медведева после матча на итоговом турнире (6:7, 6:3, 7:6).

«Даниил очень силен морально. Весь год он показывал всем, чего он добился. Эти достижения невозможны, если вы не в состоянии быть очень психически устойчивым.

Как я сказал на корте, в таком матче, как сегодня, он проиграл бы его в одном случае из тысячи. Я рад, что это произошло, но, честно говоря, мне жаль Даниила, потому что проиграть такой матч – это очень тяжело и больно. Он хороший парень и в любом случае должен гордиться всем тем, чего добился в этом году.

Очень рад за себя, очень жаль его. Проигрывать такие матчи тяжело. Но он должен быть очень доволен всем тем, что он делает», – цитирует Надаля корреспондент Sports.ru в Лондоне Дария Конурбаева.

Целиком пресс-конференции Надаля и Медведева здесь.

Мы не можем объяснить, почему Медведев проиграл Надалю. Просто вырубило

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