Синнер встретился с Баджо в Дубае
Роберто Баджо поделился фотографией с Янником Синнером.
Четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер сфотографировался с бывшим нападающим «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Роберто Баджо перед вылетом из Дубая.
Ранее Синнер сообщил, что завершил предсезонный сбор в ОАЭ.
«Всегда рад тебя видеть, феномен 💙», – подписал фото Баджо.
