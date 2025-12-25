Синнер встретился с Баджо в Дубае

Роберто Баджо поделился фотографией с Янником Синнером.

Четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер сфотографировался с бывшим нападающим «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Роберто Баджо перед вылетом из Дубая.

Ранее Синнер сообщил , что завершил предсезонный сбор в ОАЭ.

«Всегда рад тебя видеть, феномен 💙», – подписал фото Баджо.

Фото: instagram.com/robybaggio_official

Синнер взял второй итоговый подряд! Попал в компанию к Федереру и Джоковичу