Андреева и Шнайдер, Кудерметова и Мертенс не сыграют в паре Australian Open-2026
Мирра Андреева и Диана Шнайдер не заявились вместе на парный Australian Open.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер не сыграют вместе на парном Australian Open. Андреева-младшая сосредоточится на одиночном разряде, а Шнайдер заявилась в паре с Людмилой Самсоновой.
Чемпионка итогового Вероника Кудерметова также пропустит первый в сезоне «Большой шлем». Элиза Мертенс сыграет в паре с Чжан Шуай.
Кроме того, в Мельбурне вместе сыграют:
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EllenPerez95
