Андреева и Шнайдер, Кудерметова и Мертенс не сыграют в паре Australian Open-2026

Мирра Андреева и Диана Шнайдер не сыграют вместе на парном Australian Open . Андреева-младшая сосредоточится на одиночном разряде, а Шнайдер заявилась в паре с Людмилой Самсоновой .

Чемпионка итогового Вероника Кудерметова также пропустит первый в сезоне «Большой шлем». Элиза Мертенс сыграет в паре с Чжан Шуай .

