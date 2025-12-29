16

Андреева и Шнайдер, Кудерметова и Мертенс не сыграют в паре Australian Open-2026

Мирра Андреева и Диана Шнайдер не заявились вместе на парный Australian Open.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер не сыграют вместе на парном Australian Open. Андреева-младшая сосредоточится на одиночном разряде, а Шнайдер заявилась в паре с Людмилой Самсоновой.

Чемпионка итогового Вероника Кудерметова также пропустит первый в сезоне «Большой шлем». Элиза Мертенс сыграет в паре с Чжан Шуай.

Кроме того, в Мельбурне вместе сыграют:

Полностью заявочный лист здесь и здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EllenPerez95
logoAustralian Open
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
logoЛюдмила Самсонова
logoВероника Кудерметова
logoЭлиза Мертенс
logoВера Звонарева
logoАнастасия Павлюченкова
logoКлара Таусон
logoАнна Калинская
logoСорана Кырстя
logoАнна Блинкова
logoКамилла Рахимова
logoИрина Хромачева
logoЕлена Приданкина
logoМария Козырева
logoЕна Шибахара
logoСабрина Сантамария
logoАлександра Панова
logoКуин Глисон
logoЧжан Шуай
logoATP
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Кафельников о смене гражданства Потаповой и Полины Кудерметовой: «В нынешних реалиях они бы не проходили в олимпийский состав»
вчера, 22:02
Кафельников о жалобах игроков на перегруженный календарь: «В наше время мы были благодарны уже за то, что у нас вообще есть работа»
вчера, 21:25
Кафельников о расставании Алькараса и Ферреро: «Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители»
вчера, 20:49
Артем Супрунов: «Верю, что в России можно вырастить игрока топ-100. Это миф, что у нас нет тренеров»
вчера, 19:45
Тренер Бублика рассказал, как изменился теннис на примере финалов «Ролан Гаррос»-2025 и Australian Open-2012
вчера, 19:10
Артем Супрунов: «Понятие «хороший тренер» – очень растяжимое. Мне кажется, до сих пор никто четко не доказал, что это такое»
вчера, 18:02
Ферреро мог уйти из команды Алькараса после US Open-2024 – на его место рассматривался Маррей (Punto de Break)
вчера, 15:40
«Федерация тенниса Азербайджана связывалась со мной». 193-я ракетка мира Гасанова о смене гражданства
вчера, 15:18
Супрунов – Бублику о неудачном периоде в его карьере: «У меня никогда не было ощущения, что ты как игрок закончился, даже когда ты сам мне это говорил»
вчера, 14:54
Монфис сфотографировался с дочкой в масках супергероев
вчера, 13:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото