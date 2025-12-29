Тарпищев о теннисистках, сменивших гражданство: «Осуждать спортсмена можно, только если он не патриот России»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему не стоит осуждать теннисисток, сменивших спортивное гражданство.
За последние несколько месяцев гражданство сменили Мария Тимофеева, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Анастасия Потапова.
«Ясно, что спортсмен прежде всего хочет участвовать в большом обилии соревнований. Осуждать спортсмена можно, только если он не патриот России. А те, кто меняет спортивное гражданство, оставаясь с российским паспортом, просто хотят играть.
Уходят те, кто не попадает в состав нашей сборной. На Олимпиаду ясно, кто попадает, практически в полном составе, а остальные просто хотят играть», – приводит слова Тарпищева РИА Новости.
Массовый отъезд теннисисток из России – о чем это говорит?
Узбекистан заманил 3 теннисисток из России. Откуда ресурсы и какие цели?