Тарпищев о теннисистках, сменивших гражданство: «Осуждать спортсмена можно, только если он не патриот России»

Шамиль Тарпищев: теннисистки, сменившие гражданство просто хотят играть.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему не стоит осуждать теннисисток, сменивших спортивное гражданство.

За последние несколько месяцев гражданство сменили Мария Тимофеева , Камилла Рахимова , Полина Кудерметова и Анастасия Потапова .

«Ясно, что спортсмен прежде всего хочет участвовать в большом обилии соревнований. Осуждать спортсмена можно, только если он не патриот России. А те, кто меняет спортивное гражданство, оставаясь с российским паспортом, просто хотят играть.

Уходят те, кто не попадает в состав нашей сборной. На Олимпиаду ясно, кто попадает, практически в полном составе, а остальные просто хотят играть», – приводит слова Тарпищева РИА Новости.

