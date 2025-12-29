  • Спортс
  • Супрунов – Бублику о неудачном периоде в его карьере: «У меня никогда не было ощущения, что ты как игрок закончился, даже когда ты сам мне это говорил»
Тренер Бублика: интересно работать не только когда все хорошо.

11-я ракетка мира Александр Бублик и его тренер Артем Супрунов обсудили их совместную работу.

Бублик: «Нам с тобой в любом случае где-то повезло. За пять лет выиграли восемь титулов, всего сыграли 14 финалов. Как сохранить мотивацию в эти моменты, когда с середины прошлого года по Турин или «Ролан Гаррос» я абсолютно ничего не выигрывал? Я много раз рассказывал, что звонил тебе и говорил: «Если результата не будет, я возьму паузу в карьере». На что, я думаю, ты мне соврал, честно ответив: «Да, брат, без проблем. Бери паузу, это твоя карьера, делай что хочешь». Какие настоящие эмоции ты тогда испытал? Ты ведь наверняка не знал, что я тебе вдруг позвоню после матча и скажу об этом».

Супрунов: «Интересно работать не только когда все хорошо. Интересно и тогда, когда все вокруг говорят, что игрока уже можно списывать, он уже не тот, а ты заново пытаешься все это наработать, что-то поменять в тренировочном процессе, в разговоре со своим игроком. Это совсем другая работа – нам нужно было снова вернуться обратно. Мы держались на определенном уровне, потом ты просел – и вот еще один вызов. Я хотел продолжать идти этим путем, потому что это моя жизнь, хотелось еще раз это все исправить.

В том разговоре я был максимально честен. Это был настолько честный разговор, что я его помню дословно. Я понимал, в каком мы положении, и принимал этот момент. Я верил, что получится. В паузу после «Уимблдона» я не верил – думал, что мы все равно останемся в нормальном рейтинге, что-то поменяем, как уже делали раньше, и все будет нормально. То, что произошло в итоге, – это вообще сверх ожиданий. Но даже если бы не получилось, я допускал паузу – на три, четыре месяца, полгода – сколько ты захочешь, но потом мы бы вернулись. У меня никогда не было ощущения, что Александр Бублик как игрок закончился, даже когда ты сам мне это говорил. Я вижу тебя как игрока, помню, что было пять лет назад, и понимаю, где мы можем прогрессировать и над чем работать. У меня не было мыслей, что мы закончили».

Бублик: «А у тебя был момент, когда ты подумал, что именно ты как тренер в работе со мной закончился и ты хочешь все бросить? Мне кажется, что был. Не знаю, как ты, мы с тобой эту тему, по-моему, не поднимали».

Супрунов: «Эти моменты бывают у каждого тренера, когда он чувствует: все, наверное, я из себя все выжал, все ему дал, он меня совсем по-другому уже слышит, не воспринимает какие-то советы. И ты думаешь, что, скорее всего, все. Тренер – это всего лишь этап в жизни игрока, и этапы бывают разные. У меня такие мысли были. Здесь момент был, что где-то твои слова повлияли – что мы еще не всего добились, что нам есть куда расти. Возможно, ты меня замотивировал в этом плане».

Бублик: «Когда? Называй».

Супрунов: «Это было в Риме, когда я после матча купил билеты и пришел тебе сказать, что полетел».

Бублик: «А до этого? Надо рассказать, что было в Риме».

Супрунов: «В Риме произошла почти точка невозврата. Мы тогда друг друга не поняли, и это началось еще до матча».

Бублик: «Хорошо, что микрофонов не было возле твоего бокса».

Супрунов: «И хорошо, что не было камеры, которая бы запечатлела, с каким видом я уходил. Женя Донской меня встретил возле шаттла, когда я собирался уезжать. Тогда казалось, что все».

Бублик: «То есть до Рима не было момента, когда я проигрывал матч за матчем, неделя за неделей? При этом мы же тренировались каждый день, не занимались какой-то фигней. Мы тренировались, и у нас не получалось. То есть у тебя не было даже в мыслях, что это может быть конец?»

Супрунов: «Мысли были. Слишком длинный был период – шесть или семь месяцев [без результата], когда ты выиграл всего пару матчей. Это какая-никакая дистанция, плюс берем, что это был уже пятый год нашей работы. Такой отрезок заставляет задуматься: может, тебе нужен другой тренер. Не как я – спокойный, хотя я себя спокойным не считаю. И ты, думаю, тоже», – сказали Бублик и Супрунов в подкасте «Чай с Бубликом» на канале First & Red. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
