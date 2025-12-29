  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тренер Бублика рассказал, как изменился теннис на примере финалов «Ролан Гаррос»-2025 и Australian Open-2012
1

Тренер Бублика рассказал, как изменился теннис на примере финалов «Ролан Гаррос»-2025 и Australian Open-2012

Бублик и Супрунов обсудили, каким будет теннис через 10 лет.

11-я ракетка мира Александр Бублик и его тренер Артем Супрунов обсудили, каким будет теннис через десять лет.

Супрунов стал гостем нового выпуска шоу «Чай с Бубликом» на канале First & Red, которое ведет казахстанец.

Бублик: «А куда движется теннис в 2025 году? Если взять, условно, 2015 год и сейчас 2025-й – он изменился колоссально. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Как ты думаешь, каким будет теннис в 2035 году? И куда нас приведет замедление мячей, их отвратительное качество, колоссальное замедление кортов? Куда это приведет и что нам нужно будет делать, чтобы оставаться актуальными на следующие 5-7-10 лет?»

Супрунов: «Здесь можно только гадать. Я не думаю, что кто-то в 2012 году мог предсказать, каким будет теннис в 2024-м или 2025-м. Мне кажется, достаточно посмотреть на Джоковича сейчас: он играет с нынешним поколением и страдает на корте.

Если взять, например, финал «Ролан Гаррос» этого года и сравнить его с финалом Australian Open 2012 года, разница очевидна. Там видно, как люди (Джокович и Надаль – Спортс’’) играют правильно, с головой, с запасом от [задней] линии, они не ошибаются, хотя у них розыгрыши по 20-25 ударов. А потом включаешь финал «Ролан Гаррос»-2025 – и видишь, как оба просто бьют по девяткам со всей силы. Это большое отличие, хотя прошло всего 13 лет. Может, для меня это не так много, но в целом за это время теннис очень сильно поменялся».

Бублик: «За 13 лет было сыграно всего 52 «Больших шлема».

Бублик: «Понятно, что Синнер и Алькарас выделяются и отличаются от остальных. Сейчас в туре, по большому счету, есть Синнер, Алькарас – и все остальные. Такие выводы я сделал. И я вижу, как молодые игроки и не очень молодые, кто уже 5-6 лет в туре, – меняют свою игру, свой подход, тактику, позицию на корте. И все это [с оглядкой] на этих двоих игроков».

Бублик: «То есть сейчас, так или иначе, мы тоже на них смотрим и говорим: «Окей, вот так нужно сейчас играть». Понятно, что никто из нас не сможет играть так же, но мы можем хотя бы приблизиться».

Супрунов: «Чуть-чуть, да. Добавить 10-15-20 процентов – это уже будет шажок [вперед], ты уже почувствуешь. Мы ведь с тобой тоже это делали: видели, что кто-то из них использует, и пробовали повторять. Что-то получалось, что-то нет, но сам принцип важен. Ты смотришь на лучших, анализируешь и делаешь выводы именно на их примере». 

«Больше меня тренируется вся топ-200». Огненный Бублик: большое интервью

Почему Бублик – любимый теннисист тех, кто не смотрит теннис?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
logoАлександр Бублик
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoНовак Джокович
logoРафаэль Надаль
logoРолан Гаррос
logoAustralian Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Давыденко прогнозирует, что Джокович завершит карьеру в 2026 году
26 декабря, 09:46
Главные новости
Кафельников о смене гражданства Потаповой и Полины Кудерметовой: «В нынешних реалиях они бы не проходили в олимпийский состав»
вчера, 22:02
Кафельников о жалобах игроков на перегруженный календарь: «В наше время мы были благодарны уже за то, что у нас вообще есть работа»
вчера, 21:25
Кафельников о расставании Алькараса и Ферреро: «Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители»
вчера, 20:49
Артем Супрунов: «Верю, что в России можно вырастить игрока топ-100. Это миф, что у нас нет тренеров»
вчера, 19:45
Артем Супрунов: «Понятие «хороший тренер» – очень растяжимое. Мне кажется, до сих пор никто четко не доказал, что это такое»
вчера, 18:02
Андреева и Шнайдер, Кудерметова и Мертенс не сыграют в паре Australian Open-2026
вчера, 16:20
Ферреро мог уйти из команды Алькараса после US Open-2024 – на его место рассматривался Маррей (Punto de Break)
вчера, 15:40
«Федерация тенниса Азербайджана связывалась со мной». 193-я ракетка мира Гасанова о смене гражданства
вчера, 15:18
Супрунов – Бублику о неудачном периоде в его карьере: «У меня никогда не было ощущения, что ты как игрок закончился, даже когда ты сам мне это говорил»
вчера, 14:54
Монфис сфотографировался с дочкой в масках супергероев
вчера, 13:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото