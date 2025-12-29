Тренер Бублика рассказал, как изменился теннис на примере финалов «Ролан Гаррос»-2025 и Australian Open-2012

Бублик и Супрунов обсудили, каким будет теннис через 10 лет.

11-я ракетка мира Александр Бублик и его тренер Артем Супрунов обсудили, каким будет теннис через десять лет.

Супрунов стал гостем нового выпуска шоу «Чай с Бубликом» на канале First & Red, которое ведет казахстанец.

Бублик: «А куда движется теннис в 2025 году? Если взять, условно, 2015 год и сейчас 2025-й – он изменился колоссально. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Как ты думаешь, каким будет теннис в 2035 году? И куда нас приведет замедление мячей, их отвратительное качество, колоссальное замедление кортов? Куда это приведет и что нам нужно будет делать, чтобы оставаться актуальными на следующие 5-7-10 лет?»

Супрунов: «Здесь можно только гадать. Я не думаю, что кто-то в 2012 году мог предсказать, каким будет теннис в 2024-м или 2025-м. Мне кажется, достаточно посмотреть на Джоковича сейчас: он играет с нынешним поколением и страдает на корте.

Если взять, например, финал «Ролан Гаррос » этого года и сравнить его с финалом Australian Open 2012 года, разница очевидна. Там видно, как люди (Джокович и Надаль – Спортс’’) играют правильно, с головой, с запасом от [задней] линии, они не ошибаются, хотя у них розыгрыши по 20-25 ударов. А потом включаешь финал «Ролан Гаррос»-2025 – и видишь, как оба просто бьют по девяткам со всей силы. Это большое отличие, хотя прошло всего 13 лет. Может, для меня это не так много, но в целом за это время теннис очень сильно поменялся».

Бублик: «За 13 лет было сыграно всего 52 «Больших шлема».

Бублик: «Понятно, что Синнер и Алькарас выделяются и отличаются от остальных. Сейчас в туре, по большому счету, есть Синнер, Алькарас – и все остальные. Такие выводы я сделал. И я вижу, как молодые игроки и не очень молодые, кто уже 5-6 лет в туре, – меняют свою игру, свой подход, тактику, позицию на корте. И все это [с оглядкой] на этих двоих игроков».

Бублик: «То есть сейчас, так или иначе, мы тоже на них смотрим и говорим: «Окей, вот так нужно сейчас играть». Понятно, что никто из нас не сможет играть так же, но мы можем хотя бы приблизиться».

Супрунов: «Чуть-чуть, да. Добавить 10-15-20 процентов – это уже будет шажок [вперед], ты уже почувствуешь. Мы ведь с тобой тоже это делали: видели, что кто-то из них использует, и пробовали повторять. Что-то получалось, что-то нет, но сам принцип важен. Ты смотришь на лучших, анализируешь и делаешь выводы именно на их примере».

