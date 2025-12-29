Монфис сфотографировался с дочкой в масках супергероев

Гаэль Монфис опубликовал фото с дочкой в масках супергероев.

Гаэль Монфис поделился фото с 3-летней дочерью Скай в масках супергероев Marvel перед стартом нового сезона.

39-летний француз завершит карьеру после «Мастерса» в Париже-2026.

«Сегодня я начинаю свой последний сезон в теннисе. Это огромная глава моей жизни.

Перед моим отъездом дочь сказала: «Папа, а что если мы наденем маски и станем супергероями?»

Она в маске Человека-паука, я в маске Черной пантеры. Потому что в ее глазах я всегда буду героем. И потому что через ее глаза мы можем вместе смотреть на мир.

Я ухожу с этой невидимой маской на сердце. С гордостью. С благодарностью. С любовью.

Последний сезон. Для нее. Для меня. За все, что теннис мне подарил», – написал Монфис в соцсети.