Монфис сфотографировался с дочкой в масках супергероев
Гаэль Монфис опубликовал фото с дочкой в масках супергероев.
Гаэль Монфис поделился фото с 3-летней дочерью Скай в масках супергероев Marvel перед стартом нового сезона.
39-летний француз завершит карьеру после «Мастерса» в Париже-2026.
«Сегодня я начинаю свой последний сезон в теннисе. Это огромная глава моей жизни.
Перед моим отъездом дочь сказала: «Папа, а что если мы наденем маски и станем супергероями?»
Она в маске Человека-паука, я в маске Черной пантеры. Потому что в ее глазах я всегда буду героем. И потому что через ее глаза мы можем вместе смотреть на мир.
Я ухожу с этой невидимой маской на сердце. С гордостью. С благодарностью. С любовью.
Последний сезон. Для нее. Для меня. За все, что теннис мне подарил», – написал Монфис в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Монфиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости