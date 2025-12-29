  • Спортс
  «Федерация тенниса Азербайджана связывалась со мной». 193-я ракетка мира Гасанова о смене гражданства
«Федерация тенниса Азербайджана связывалась со мной». 193-я ракетка мира Гасанова о смене гражданства

Гасанова рассказала, что ей предлагали перейти под флаг Азербайджана.

Россиянка Анастасия Гасанова ответила, предлагали ли ей сменить спортивное гражданство. 193-я ракетка мира 

– Как сейчас в целом строится доход теннисиста на том уровне, на котором ты играешь? Есть ли спонсоры? Поступает ли помощь от федерации?

– На данный момент я не получаю никакую помощь. Абсолютно полностью несу за себя финансовую ответственность. То есть весь доход только с турниров, от побед.

– За последние несколько лет активизировались теннисные федерации других стран с предложениями россиянам сменить спортивное гражданство. Получала ли ты подобные письма/звонки? Все же у тебя есть тесная связь с Азербайджаном, и несколько лет назад ты не исключала, что можешь рассмотреть подобные предложения.

– Нет, связь с Азербайджаном – это больше про мои корни [по отцовской линии]. Со мной связывалась азербайджанская диаспора, но это был не вопрос смены гражданства – говорили, если мне что-то понадобится, то они готовы мне помочь. Их федерация тоже в какой-то момент связывалась со мной, однако мы не пришли к общему знаменателю, поэтому не получилось сотрудничество. На данный момент я не вижу для себя вариантов смены гражданства, – сказала Гасанова в интервью «Чемпионату».

Массовый отъезд теннисисток из России – о чем это говорит?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
