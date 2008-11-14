Зверев о решающем групповом матче с Медведевым на итоговом турнире ATP: «Он не выиграет в двух»

Действующий чемпион итогового турнира ATP Александр Зверев оценил свою игру против Стефаноса Циципаса (3:6, 2:6) и поделился ожиданиями от решающего группового матча против Даниила Медведева.

«Случаются дни, как сегодня, и в спорте это обычное явление. В матче с Рафой я был хорош, сегодня сыграл слабо. Нужно отдать Стефаносу, он провел фантастический матч. Вот как бывает на этом уровне – один игрок выдает суперматч, а ты проваливаешься.

Впрочем, я оказался в той же ситуации, что и в прошлом году, когда довольно легко проиграл второй матч в группе. Но все же шансы остаются, все в моих руках».

Зверев выйдет в полуфинал вслед за Циципасом, если завтра обыграет Медведева, либо если проиграет в трех сетах, а Циципас при этом обыграет Рафаэля Надаля.

Медведев квалифицируется, только если обыграет Зверева в двух, и Циципас обыграет Надаля.

«У Медведева еще есть шанс, ему есть за что бороться. Если он выиграет в двух, то... Но он не выиграет в двух (смех)».

По личным встречам 22-летний Зверев ведет у 23-летнего Медведева 4-1, но последнюю встречу месяц назад в финале Шанхая проиграл 4:6, 1:6, после чего сказал, что его соперник «играет так, как никто никогда не играл».

Первыми в пятницу сыграют Надаль и Циципас (17:00 по Москве), так что встреча Зверева и Медведева (23:00) турнирного значения для россиянина может уже не иметь: если Надаль выиграет, российский №1 потеряет шансы на полуфинал.

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