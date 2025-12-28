Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
Бывшие футболисты Роналдо, Кака и Питер Крауч посетили выставочную «Битву полов» между Ариной Соболенко и Ником Кириосом в Дубае.
Австралиец выиграл матч со счетом 6:3, 6:3.
Изображения: кадры из трансляции «Кинопоиска»
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Кинопоиск
