  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Артем Супрунов: «Верю, что в России можно вырастить игрока топ-100. Это миф, что у нас нет тренеров»
1

Артем Супрунов: «Верю, что в России можно вырастить игрока топ-100. Это миф, что у нас нет тренеров»

Супрунов назвал мифом то, что в России нет хороших тренеров.

Александр Бублик и Артем Супрунов обсудили, есть ли в российском теннисе проблемы с тренерскими кадрами.

Супрунов стал гостем нового выпуска шоу «Чай с Бубликом», которое ведет казахстанский теннисист.

Бублик: «В моем поколении – Даня, Андрей и Карен – все уехали рано, в 16-17 лет, а кто-то и раньше, уехали тренироваться за границу, в Испанию, во Францию. Я, наверное, был единственным, кто достаточно долгое время тренировался здесь, до 18-19 лет, до моего перехода в Казахстан, я, как игрок, был научен играть в теннис в России. Как ты считаешь, возможно ли в 2025 году вырастить в России теннисиста топ-100? Или все-таки нужно уезжать в ведущие академии?»

Супрунов: «Я думаю, что возможно. Я в это верю. Касаясь процесса и наших тренеров, вот этот миф, что в России нет тренеров, все так говорят. Это, честно, не так, потому что у меня есть коллеги, друзья, знакомые, с кем я общаюсь насчет тенниса, и они в теннисе хорошо разбираются. Просто у нас существует соблазн в России по заработку денег, что можно уйти за большими деньгами в падел, или можно сидеть в Москве или в Питере, работать по 9 часов в день и просто зарабатывать больше, чем в туре. В туре я имею ввиду с игроками не топ-100, а ниже уровня. И получается, что отсюда нет смысла уезжать тренеру. У него здесь есть все для хорошего заработка. Для чего?»

Бублик: «То есть ты считаешь, что тренерам не хватает мотивации для того, чтобы работать где-то за меньшую сумму денег, но с перспективой стать хорошим тренером?»

Супрунов: «100%. Для меня это факт. Общаясь с нашими тренерами, это факт. Он мне говорит, для чего мне уезжать за 3 тысячи долларов в месяц, когда я здесь…»

Бублик: «С игроком, правильно? Чтобы люди поняли, что ты не говоришь уезжать тренеру тренировать в Италию. Уехать, грубо говоря, на турнир и вернуться».

Супрунов: «Ему предложил 600-й игрок в мире начать с ним работать, ездить с ним по всему миру, то есть к чему-то стремиться за 3 тысячи долларов в месяц. А он мне говорит, для чего мне это надо, когда я пошел в падел покидал любителям, и зарабатываю 500 тысяч. Я его с одной стороны могу понять, но с другой - нет. Здесь нужно найти для себя внутреннее твое ощущение, нужно тебе это или нет, хочешь ты этого или нет. Если ты этого не хочешь, и ты поедешь, скажешь игроку, заплати мне 10 тысяч долларов, и я с тобой поеду, ты будешь только ради денег с ним работать, у вас ничего не получится. Я в это не верю. Здесь должно идти от другого. В первую очередь, у тебя должно быть желание помочь кому-то. А деньги – это уже следующее. Можно чуть потерпеть и не позарабатывать».

«Больше меня тренируется вся топ-200». Огненный Бублик: большое интервью

Почему Бублик – любимый теннисист тех, кто не смотрит теннис?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
logoАлександр Бублик
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Бублика рассказал, как изменился теннис на примере финалов «Ролан Гаррос»-2025 и Australian Open-2012
вчера, 19:10
Артем Супрунов: «Понятие «хороший тренер» – очень растяжимое. Мне кажется, до сих пор никто четко не доказал, что это такое»
вчера, 18:02
Супрунов – Бублику о неудачном периоде в его карьере: «У меня никогда не было ощущения, что ты как игрок закончился, даже когда ты сам мне это говорил»
вчера, 14:54
Главные новости
Кафельников о смене гражданства Потаповой и Полины Кудерметовой: «В нынешних реалиях они бы не проходили в олимпийский состав»
вчера, 22:02
Кафельников о жалобах игроков на перегруженный календарь: «В наше время мы были благодарны уже за то, что у нас вообще есть работа»
вчера, 21:25
Кафельников о расставании Алькараса и Ферреро: «Самая большая ошибка – когда в процесс начинают вмешиваться родители»
вчера, 20:49
Тренер Бублика рассказал, как изменился теннис на примере финалов «Ролан Гаррос»-2025 и Australian Open-2012
вчера, 19:10
Артем Супрунов: «Понятие «хороший тренер» – очень растяжимое. Мне кажется, до сих пор никто четко не доказал, что это такое»
вчера, 18:02
Андреева и Шнайдер, Кудерметова и Мертенс не сыграют в паре Australian Open-2026
вчера, 16:20
Ферреро мог уйти из команды Алькараса после US Open-2024 – на его место рассматривался Маррей (Punto de Break)
вчера, 15:40
«Федерация тенниса Азербайджана связывалась со мной». 193-я ракетка мира Гасанова о смене гражданства
вчера, 15:18
Супрунов – Бублику о неудачном периоде в его карьере: «У меня никогда не было ощущения, что ты как игрок закончился, даже когда ты сам мне это говорил»
вчера, 14:54
Монфис сфотографировался с дочкой в масках супергероев
вчера, 13:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото