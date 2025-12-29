Артем Супрунов: «Верю, что в России можно вырастить игрока топ-100. Это миф, что у нас нет тренеров»

Супрунов назвал мифом то, что в России нет хороших тренеров.

Александр Бублик и Артем Супрунов обсудили, есть ли в российском теннисе проблемы с тренерскими кадрами.

Супрунов стал гостем нового выпуска шоу «Чай с Бубликом», которое ведет казахстанский теннисист.

Бублик: «В моем поколении – Даня, Андрей и Карен – все уехали рано, в 16-17 лет, а кто-то и раньше, уехали тренироваться за границу, в Испанию, во Францию. Я, наверное, был единственным, кто достаточно долгое время тренировался здесь, до 18-19 лет, до моего перехода в Казахстан, я, как игрок, был научен играть в теннис в России. Как ты считаешь, возможно ли в 2025 году вырастить в России теннисиста топ-100? Или все-таки нужно уезжать в ведущие академии?»

Супрунов: «Я думаю, что возможно. Я в это верю. Касаясь процесса и наших тренеров, вот этот миф, что в России нет тренеров, все так говорят. Это, честно, не так, потому что у меня есть коллеги, друзья, знакомые, с кем я общаюсь насчет тенниса, и они в теннисе хорошо разбираются. Просто у нас существует соблазн в России по заработку денег, что можно уйти за большими деньгами в падел, или можно сидеть в Москве или в Питере, работать по 9 часов в день и просто зарабатывать больше, чем в туре. В туре я имею ввиду с игроками не топ-100, а ниже уровня. И получается, что отсюда нет смысла уезжать тренеру. У него здесь есть все для хорошего заработка. Для чего?»

Бублик: «То есть ты считаешь, что тренерам не хватает мотивации для того, чтобы работать где-то за меньшую сумму денег, но с перспективой стать хорошим тренером?»

Супрунов: «100%. Для меня это факт. Общаясь с нашими тренерами, это факт. Он мне говорит, для чего мне уезжать за 3 тысячи долларов в месяц, когда я здесь…»

Бублик: «С игроком, правильно? Чтобы люди поняли, что ты не говоришь уезжать тренеру тренировать в Италию. Уехать, грубо говоря, на турнир и вернуться».

Супрунов: «Ему предложил 600-й игрок в мире начать с ним работать, ездить с ним по всему миру, то есть к чему-то стремиться за 3 тысячи долларов в месяц. А он мне говорит, для чего мне это надо, когда я пошел в падел покидал любителям, и зарабатываю 500 тысяч. Я его с одной стороны могу понять, но с другой - нет. Здесь нужно найти для себя внутреннее твое ощущение, нужно тебе это или нет, хочешь ты этого или нет. Если ты этого не хочешь, и ты поедешь, скажешь игроку, заплати мне 10 тысяч долларов, и я с тобой поеду, ты будешь только ради денег с ним работать, у вас ничего не получится. Я в это не верю. Здесь должно идти от другого. В первую очередь, у тебя должно быть желание помочь кому-то. А деньги – это уже следующее. Можно чуть потерпеть и не позарабатывать».

