Ферреро мог уйти из команды Алькараса после US Open-2024 – на его место рассматривался Маррей (Punto de Break)

Маррей мог стать тренером Алькараса в 2024 году.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассматривался в качестве потенциального тренера Карлоса Алькараса еще в 2024 году. Об этом сообщил журналист Punto de Break Хосе Морон.

По данным источника, напряженность в отношениях между Алькарасом и Хуаном Карлосом Ферреро накапливалась на протяжении как минимум двух лет. Первые серьезные разногласия появились еще в 2023 году – в частности, во время южноамериканской серии, когда Карлос путешествовал без Ферреро, что вызвало вопросы внутри его окружения.

Ключевым моментом стало интервью Ферреро после поражения Алькараса на итоговом-2023, где тренер призвал его «быть профессионалом 365 дней в году». Эти слова были болезненно восприняты окружением игрока. По их мнению, излишняя жесткость Ферреро начала ограничивать Алькараса, которому требовалось больше свободы.

В 2024-м ситуация лишь усугубилась. После раннего вылета с US Open Ферреро настаивал на продолжении прежнего курса, тогда как окружение игрока связывало его ментальные проблемы именно с перегрузкой и стилем работы тренера. В тот период и возникла идея смены тренера – главным кандидатом на замену был Маррей. Однако сам Алькарас заблокировал это решение, посчитав, что Ферреро остается важным активом его карьеры.

Окончательный разрыв произошел уже в 2025 году на фоне новых конфликтов и после выхода документального фильма об Алькарасе, где Ферреро вновь публично усомнился в степени его вовлеченности. В итоге Ферреро был предложен контракт на условиях, которые он счел неприемлемыми, что и поставило точку в их сотрудничестве.

Алькарас снял документалку, что путь к величию – это рабство, а его команда – тираны

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Punto de Break
