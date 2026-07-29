Глеб Шейко продолжит сотрудничество с «Самарой»
«Самара» сохранит Шейко.
По сообщению телеграм-канала «Перехват», 29-летний форвард «Самары» Глеб Шейко (195 см) останется в клубе. Стороны согласовали новый контракт баскетболиста.
Шейко отыграл один сезон в команде, набирая 7,1 очка, 2,1 подбора и 2,8 передачи в среднем при 34,3% точности двухочковых и 30,1% трехочковых бросков.
До этого Шейко 2 года выступал за МБА и 6 лет за «Парму».
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Чемпион
Сыграет в финале
Не дойдет до финала, но будет мощно
Оплошает
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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