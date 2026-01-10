  • Спортс
  • Владислав Коновалов о поражении от УНИКСа: «Прессинг, давление пусть останутся на мне, а молодые игроки должны играть в баскетбол»
2

Владислав Коновалов о поражении от УНИКСа: «Прессинг, давление пусть останутся на мне, а молодые игроки должны играть в баскетбол»

Владислав Коновалов прокомментировал трудный матч «Самары».

«Самара» уступила УНИКСу у себя дома (80:105). Хозяева смогли побороться в первой половине, но допустили 29 потерь и отпустили гостей в отрыв после перерыва.

«Игра получилась хорошая, зрелищная. Думаю, зрителям было на что посмотреть. У УНИКСа хорошая команда, много сильных исполнителей. И нам, конечно, приходилось сложно. Во-первых, без двух основных поинт-гардов. Эту роль на себя брали Никита Михайловский и Глеб Шейко. Было сложновато, в том числе и выводить мяч через «больших», что и вылилось в ошибки.

Радует Саша Кузнецов: игрок, который только в этом сезоне зашел в Единую Лигу ВТБ, сейчас великолепно справляется со своей ролью. Действует результативно, дисциплинированно, что от него и требуется. Баскетбол любит динамику: есть возможность – нужно бежать. Но мы эти моменты не использовали. Защитились, подобрали и потеря... 29 потерь – для нас это большая роскошь.

Понятно, что и УНИКС не играл в защите спустя рукава. Конечно, индивидуальные качества под кольцом Рейнольдса и Бингэма сыграли свою роль. И отмечу хороший дебют Тайрона Брюэра. В Лиге появился еще один интересный игрок, а наши имена только еще открываются.

Ждем стабильности от молодых игроков, хотя им временами сложно держать такой уровень. Прессинг, давление... Но пусть они останутся на мне, а они должны играть в баскетбол. Будем справляться с той ротацией, что есть, и ждать возвращения травмированных игроков», – поделился главный тренер Владислав Коновалов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Самары»
