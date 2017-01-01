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    Sports.ru
    Трибуна Рейтинг тегов
        Вид спорта Подписчики  
    1
    Федор Емельяненко
    Федор Емельяненко
    		Бокс/MMA/UFC 2670 Добавить в любимые
    2
    Конор МакГрегор
    Конор МакГрегор
    		Бокс/MMA/UFC 811 Добавить в любимые
    3
    Геннадий Головкин
    Геннадий Головкин
    		Бокс/MMA/UFC 528 Добавить в любимые
    4
    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов
    		Бокс/MMA/UFC 484 Добавить в любимые
    5
    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев
    		Бокс/MMA/UFC 429 Добавить в любимые
    6
    Владимир Кличко
    Владимир Кличко
    		Бокс/MMA/UFC 367 Добавить в любимые
    7
    Рой Джонс-младший
    Рой Джонс-младший
    		Бокс/MMA/UFC 353 Добавить в любимые
    8
    Майк Тайсон
    Майк Тайсон
    		Бокс/MMA/UFC 327 Добавить в любимые
    9
    Александр Поветкин
    Александр Поветкин
    		Бокс/MMA/UFC 319 Добавить в любимые
    10
    Мэнни Пакьяо
    Мэнни Пакьяо
    		Бокс/MMA/UFC 286 Добавить в любимые
    11
    Флойд Мэйвезер-младший
    Флойд Мэйвезер-младший
    		Бокс/MMA/UFC 283 Добавить в любимые
    12
    Виталий Кличко
    Виталий Кличко
    		Бокс/MMA/UFC 236 Добавить в любимые
    13
    Василий Ломаченко
    Василий Ломаченко
    		Бокс/MMA/UFC 219 Добавить в любимые
    14
    Джон Джонс
    Джон Джонс
    		Бокс/MMA/UFC 202 Добавить в любимые
    15
    Ронда Раузи
    Ронда Раузи
    		Бокс/MMA/UFC 175 Добавить в любимые
    16
    Александр Шлеменко
    Александр Шлеменко
    		Бокс/MMA/UFC 159 Добавить в любимые
    17
    Денис Лебедев
    Денис Лебедев
    		Бокс/MMA/UFC 143 Добавить в любимые
    18
    Артуро Гатти
    Артуро Гатти
    		Бокс/MMA/UFC 132 Добавить в любимые
    19
    Александр Емельяненко
    Александр Емельяненко
    		Бокс/MMA/UFC 128 Добавить в любимые
    20
    Кейн Веласкес
    Кейн Веласкес
    		Бокс/MMA/UFC 121 Добавить в любимые
    21
    Анастасия Янькова
    Анастасия Янькова
    		Бокс/MMA/UFC 119 Добавить в любимые
    22
    Руслан Проводников
    Руслан Проводников
    		Бокс/MMA/UFC 115 Добавить в любимые
    23
    Джина Карано
    Джина Карано
    		Бокс/MMA/UFC 115 Добавить в любимые
    24
    Александр Усик
    Александр Усик
    		Бокс/MMA/UFC 113 Добавить в любимые
    25
    Алистер Оверим
    Алистер Оверим
    		Бокс/MMA/UFC 90 Добавить в любимые
    26
    Нэйт Диас
    Нэйт Диас
    		Бокс/MMA/UFC 87 Добавить в любимые
    27
    Андерсон Силва
    Андерсон Силва
    		Бокс/MMA/UFC 84 Добавить в любимые
    28
    Мирко Филипович
    Мирко Филипович
    		Бокс/MMA/UFC 78 Добавить в любимые
    29
    Джуниор Дос Сантос
    Джуниор Дос Сантос
    		Бокс/MMA/UFC 76 Добавить в любимые
    30
    Дэвид Хэй
    Дэвид Хэй
    		Бокс/MMA/UFC 74 Добавить в любимые
    31
    Джефф Монсон
    Джефф Монсон
    		Бокс/MMA/UFC 71 Добавить в любимые
    32
    Тайсон Фьюри
    Тайсон Фьюри
    		Бокс/MMA/UFC 70 Добавить в любимые
    33
    Дмитрий Пирог
    Дмитрий Пирог
    		Бокс/MMA/UFC 67 Добавить в любимые
    34
    Николай Валуев
    Николай Валуев
    		Бокс/MMA/UFC 66 Добавить в любимые
    35
    Жорж Сен-Пьер
    Жорж Сен-Пьер
    		Бокс/MMA/UFC 66 Добавить в любимые
    36
    Леннокс Льюис
    Леннокс Льюис
    		Бокс/MMA/UFC 65 Добавить в любимые
    37
    Андрей Орловский
    Андрей Орловский
    		Бокс/MMA/UFC 64 Добавить в любимые
    38
    Даниэль Кормье
    Даниэль Кормье
    		Бокс/MMA/UFC 62 Добавить в любимые
    39
    Бадр Хари
    Бадр Хари
    		Бокс/MMA/UFC 61 Добавить в любимые
    40
    Сергей Харитонов
    Сергей Харитонов
    		Бокс/MMA/UFC 61 Добавить в любимые
    41
    Андрей Корешков
    Андрей Корешков
    		Бокс/MMA/UFC 55 Добавить в любимые
    42
    Сауль Альварес
    Сауль Альварес
    		Бокс/MMA/UFC 51 Добавить в любимые
    43
    Ник Диаз
    Ник Диаз
    		Бокс/MMA/UFC 51 Добавить в любимые
    44
    Холли Холм
    Холли Холм
    		Бокс/MMA/UFC 49 Добавить в любимые
    45
    Артур Абрахам
    Артур Абрахам
    		Бокс/MMA/UFC 49 Добавить в любимые
    46
    Бернард Хопкинс
    Бернард Хопкинс
    		Бокс/MMA/UFC 48 Добавить в любимые
    47
    Александр Густафссон
    Александр Густафссон
    		Бокс/MMA/UFC 47 Добавить в любимые
    48
    Мигель Анхель Котто
    Мигель Анхель Котто
    		Бокс/MMA/UFC 47 Добавить в любимые
    49
    Наталья Рагозина
    Наталья Рагозина
    		Бокс/MMA/UFC 46 Добавить в любимые
    50
    Энтони Джошуа
    Энтони Джошуа
    		Бокс/MMA/UFC 42 Добавить в любимые
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