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    Футбол Россия – Бразилия

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    Товарищеские матчи (сборные)

    23 марта 2018, 19:00

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    Новости команд

    12 марта

    17:59 Луневу и Кузяеву поставлен диагноз «ушиб стопы»|44

    17:48 Станислав Черчесов: «Локомотив» даст бой «Атлетико». У «Зенита» и ЦСКА есть все шансы пройти дальше»|23

    17:36 Эдерсон, Марсело, Паулиньо и Тайсон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Россией и Германией|66

    16:12 Станислав Черчесов: «Не смущает, что у Габулова нет игровой практики. Может, вызов в сборную позволит ему занять заслуженное место»|121

    14:25 Габулов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией|408

    03:18 Георгий Джикия: «Пока о ЧМ-2018 не думаю, сосредоточен только на восстановлении от травмы»|12

    00:35 Оскар: «Меня не волнует, попаду я на чемпионат мира или нет. Я не хочу быть бедным, когда постарею»|221

    11 марта

    23:35 Дворкович о возможном бойкоте ЧМ-2018 британцами: «Думаю, здравый смысл возобладает, не должна политика лезть в футбол»|60

    21:55 Травма Нойштедтера оказалась несерьезной |15

    19:45 Нойштедтер получил травму шеи и был доставлен в больницу|67



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