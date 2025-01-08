Вяльбе о переходе российского лыжника Гонтаря в Словению: «Не имею понятия о его планах. Он уже года четыре у нас не соревновался»
Елена Вяльбе прокомментировала переход лыжника Гонтаря в Словению.
31-летний Валерий Гонтарь, ранее выступавший за Россию, теперь представляет Словению. Об этом сообщается в его профиле на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Гонтарь является двукратным чемпионом зимней Универсиады. Последний раз он выступал на российских стартах в сезоне-2019/20.
«Ничего не могу сказать о Гонтаре. Он уже года четыре у нас не соревновался. Не имею понятия о его планах и не знаю, заканчивал он карьеру или тренировался», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБ-Спорт
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