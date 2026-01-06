  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Алсу Миназова: «Обязательно буду смотреть Олимпийские игры-2026. Для любого профессионального спортсмена это большая школа»
0

Алсу Миназова: «Обязательно буду смотреть Олимпийские игры-2026. Для любого профессионального спортсмена это большая школа»

Алсу Миназова: буду смотреть ОИ-2026, для любого спортсмена это большая школа.

Призер чемпионатов мира по гребному слалому Алсу Миназова объяснила, почему будет смотреть зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

«В феврале обязательно буду смотреть Олимпийские игры. Это особая атмосфера, главное событие четырехлетия. Ожидаю увидеть по‑настоящему высокий уровень спорта и посмотреть, как изменились сильнейшие спортсмены мира, какие новые имена появятся. Хочется понять, куда двигаются тренды в подготовке и тактике в разных видах спорта.

Для любого профессионального спортсмена Олимпиада – еще и большая школа: смотришь, анализируешь, перенимаешь что‑то, вдохновляешься. Конечно, хотелось бы увидеть как можно больше наших спортсменов под своим флагом и гимном», – сказала Миназова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoОлимпиада-2026
Алсу Миназова
сборная России жен
гребной слалом
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Главные новости
Российские гребцы-слаломисты планируют начать готовиться к сезону в Австралии
4 января, 20:47
Корнев о реке с крокодилами на Олимпиаде-2032: «Думаю, организаторы уменьшат риски и не станут подвергать людей опасности»
3 января, 16:35
Заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков умер на 85-м году жизни
3 января, 16:24
Захар Петров об Олимпиаде-2028: «Я думаю, что к этому моменту мы выступим под флагом и с гимном России»
29 ноября 2025, 06:21
Тренер сборной России по гребному слалому: «Многие тренеры и спортсмены боятся высказываться, потому что считают, что Архипов может испортить спортсменам жизнь»
22 ноября 2025, 08:41
Образцов о конфликте с федерацией: «Началось непрямое выдавливание. ФКР вполне подошел бы главный тренер, который бы спокойно сидел и ничего не просил»
21 ноября 2025, 14:44
Тренер Образцов: «Федерация каноэ России прямо говорит нам, что не планирует поддерживать сборную по гребному слалому. Я просто не вижу путей выживания»
21 ноября 2025, 14:25
Евгений Архипов: «То, что сборная по гребному слалому поехала на ЧМ в недружественную страну Австралию, – заслуга профессионализма сотрудников Федерации каноэ России»
20 ноября 2025, 18:46
В Федерации каноэ России ответили на слова Миназовой о финансовых сложностях: «В настоящее время сохраняется проблема внебюджетного финансирования»
20 ноября 2025, 18:26
«Коллектив, считай, находится на МРОТе». Тренер сборной России по гребному слалому о ситуации с финансированием
20 ноября 2025, 12:56
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
9 июня 2025, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
22 апреля 2025, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
2 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
5 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
1 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14