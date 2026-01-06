Алсу Миназова: «Обязательно буду смотреть Олимпийские игры-2026. Для любого профессионального спортсмена это большая школа»

Алсу Миназова: буду смотреть ОИ-2026, для любого спортсмена это большая школа.

Призер чемпионатов мира по гребному слалому Алсу Миназова объяснила, почему будет смотреть зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

«В феврале обязательно буду смотреть Олимпийские игры. Это особая атмосфера, главное событие четырехлетия. Ожидаю увидеть по‑настоящему высокий уровень спорта и посмотреть, как изменились сильнейшие спортсмены мира, какие новые имена появятся. Хочется понять, куда двигаются тренды в подготовке и тактике в разных видах спорта.

Для любого профессионального спортсмена Олимпиада – еще и большая школа: смотришь, анализируешь, перенимаешь что‑то, вдохновляешься. Конечно, хотелось бы увидеть как можно больше наших спортсменов под своим флагом и гимном», – сказала Миназова.