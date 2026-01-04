Российские гребцы-слаломисты планируют начать готовиться к сезону в Австралии.

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов рассказал, как команда планирует готовиться к сезону.

«Последний в 2025 году сбор проходил в Кисловодске и завершился 7 декабря. Возобновить тренировочный процесс мы намерены в первой половине января. Первый состав согласно нашему плану должен отправиться на длительное тренировочное мероприятие в Австралию, а резервный – в Объединенные Арабские Эмираты, как всегда.

Почему в далекую Австралию? Во-первых, там лучшие условия для тренировок в межсезонье в мировом гребном слаломе. Там собираются все сильнейшие спортсмены. У нас появляется отличная возможность собирать информацию, как наши основные конкуренты готовятся к сезону, проводить совместные тренировки. Во-вторых, в Австралии в это время проводятся международные соревнования, на которых можно заработать дополнительные рейтинговые очки. Я имею в виду открытые чемпионаты Австралии и Океании.

Это наши планы, основанные на спортивных задачах, мы двигаемся в этом направлении, но пока на 100% не знаем, как у нас начнется сезон. Есть еще вопросы, которые необходимо решить. Мы работаем в этом направлении, и это хорошо», – сказал Образцов.